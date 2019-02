Continua en estat greu el nadó d'un mes víctima de maltractaments

Continua en estat greu el nadó d'un mes amb signes de maltractament ingressat a l'UCI Neonatal de l'hospital Joan XXIII de Tarragona. El menor va ser hospitalitzat dimecres per un quadre de vòmits que els pares van atribuir a una possible reacció d'un medicament. Però les proves mèdiques van confirmar que patia lesions compatibles amb maltractaments, com ara una hemorràgia cerebral i altres lesions internes. El jutjat ha decretat presó provisional sense fiança per als pares, acusats de lesions i violència física habitual en l'àmbit de la llar.