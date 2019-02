Judici 1-O: Els advocats de la defensa

Conscients que porten sobre les espatlles el pes del que probablement serà el judici de les seves vides, una dotzena d'advocats de prestigiosos bufets de Barcelona s'arremanguen aquests dies la toga per preparar les línies de defensa que esgrimiran davant del Tribunal Suprem a partir del 12 de febrer.

Mentre conreen una imatge d'unitat davant de les acusacions, els lletrats del judici del Procés treballen en estratègies dispars, des de l'enfocament més tècnic al més ideològic, i no tots comparteixen afinitats polítiques amb els seus clients.

Els que més complicat ho tenen són aquells que representen a líders polítics encara en actiu, com Oriol Junqueras (ERC) o Jordi Turull (PDeCAT), i que s'enfronten a la incòmoda tasca de combinar la defensa jurídica amb la tàctica política: la mirada posada en la sentència i, de reüll, en les properes llices electorals.

Andreu Van den Eynde

Oriol Junqueras i Raül Romeva

Advocat de capçalera d'ERC, Andreu Van Den Eynde és un dels lletrats més joves dels que s'asseuran al Suprem, expert en ciberdelictes i en la responsabilitat penal d'entitats jurídiques, el que li va servir per confeccionar la "compliance penal" o pla de prevenció del frau de la formació republicana.

Aquest descendent de flamencs i fill de troskistas -va néixer el 1975 a París, on el seu pare havia fugit de la policia franquista- va fer els primers passos entre 1998 i 2005 al bufet Luis del Castillo, abans de muntar el seu propi despatx, sense deixar de treballar en el torn d'ofici, que considera la seva quota solidària.

Van Den Eynde coneix l'ofensiva jurídica del Procés des dels seus inicis: va defensar a Carme Forcadell en les primeres querelles i el 20S va presenciar els registres de la Guàrdia Civil pels preparatius de l'1-O, com a advocat de Junqueras.

Actiu a Twitter, on desgrana la seva habitual sornegueria, i a les seves estones lliures guitarrista de la banda de trash metal "Vientos de Poder", els escrits de defensa de Van Den Eynde traspuen càrrega política i contínues invocacions al Tribunal d'Estrasburg; no en va, té posades les seves esperances en la justícia europea.

Jordi Pina

Jordi Turull i Josep Rull

És potser la cara més mediàtica dels advocats del Procés, ja que durant la instrucció de la causa s'ha prodigat en els platós amb la seva vehement defensa de la innocència dels líders independentistes.

Penalista del prestigiós bufet Molins & Silva, hi ha poques causes de corrupció política en què no estigui Pina, especialment les que aguaiten a l'extinta CDC: era el lletrat de Jordi Montull quan el 2017 els exresponsables del Palau de la Música van delatar a la formació convergent, per sobresalt de les seves elits.

Amb un verb incontenible i un estil vehement, Pina sol brillar en els informes finals: antològica va ser la seva encesa defensa de l'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau en el judici per la consulta del 9N, esquitxada de dards polítics com els seus escrits en la causa de l'Procés .

Entre cas i cas, Pina va ser triat en 2017 vicedegà del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona a la candidatura encapçalada per Eugènia Gay -una llista plural que va intentar sortejar el debat independentista en temps difícils per a la equidistancia- i encara li queda temps per practicar aficions com els viatges, buscar bolets o el senderisme.

Xavier Melero

Joaquim Forn

"Rara avis" entre els advocats del Procés, Xavier Melero no només no forma part dels entorns convergents o republicans que s'asseuran a la banqueta, sinó que fa uns quinze anys va freqüentar les reunions en què es va fundar el partit que avui està a antípodes del procesisme: Ciutadans.

Com Pina, Melero, de 61 anys, és un defensor habitual de convergents perseguits per la justícia: Oriol Pujol o l'extresorer de CDC Daniel Osàcar; i també va formar part de l'equip de Pau Molins, fins que el 2009 va muntar despatx propi amb Judit Gené .

Aficionat a la boxa, el seu aspecte indolent i les seves ulleres de carei li donen un aire britànic que adornen a la perfecció el seu gust per la ironia, que desplega tant en les seves intervencions públiques com davant del tribunal i, sovint, també en els seus escrits.

Poc donat a exhibir-se en els mitjans, va entrar a la sala d'estar de les llars de Catalunya quan va defensar l'expresident català Artur Mas al mediàtic judici del 9N, amb una estratègia estrictament jurídica -similar a la que ha confeccionat en la causa de l'procés- , a risc de desentonar en ocasions amb la gallardia del seu client davant del tribunal.

Olga Arderiu

Carme Forcadell

Reservada i discreta, l'advocada de Carme Forcadell es va formar durant nou anys al despatx Molins abans d'emprendre, el 2007, el seu camí en solitari com a fundadora del bufet MDA.

Nascuda a Berga (Barcelona) fa 43 anys, Arderiu és des de fa dos anys diputada de la junta del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, on va ser vocal de la Comissió de Dones Advocades, i té una llarga trajectòria en àmbits com la violència masclista i les polítiques públiques en matèria de gènere.

Marina Roig

Jordi Cuixart

L'advocada del president d'Òmnium Cultural, esquiva amb la premsa i una de les cares del Procés menys exposades als mitjans, s'estrena al Suprem en un assumpte polític, després d'haver portat principalment casos relacionats amb el blanqueig de capitals i els delictes contra l'administració pública.

Sòcia fundadora del despatx Roig & Bergés & Martínez i presidenta de la secció penal del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Roig confia la seva estratègia jurídica a una futura revisió del cas per part del Tribunal d'Estrasburg i centra el debat en l'autodeterminació com a dret humà : va tractar, sense èxit, portar al judici com a testimonis referents d'aquest àmbit com el filòsof Noam Chomsky o dos Premis Nobel de la Pau.

Mariano Bergés

Dolors Bassa

Cofundador del despatx de Marina Roig, el lletrat de Dolors Bassa s'embarca amb els entrellats polítics del "cas Procés" després d'una trajectòria centrada en la defensa de grans empreses i multinacionals.

És professor associat de Dret Penal a la Universitat de Barcelona i en màsters de formació per accedir a l'advocacia, així com a expert en "compliance penal".

Josep Riba

Carles Mundó

Anys d'experiència en la defensa de polítics, empresaris, banquers o esportistes -exdirectius de Javier De la Rosa, Eto'o o un exalcalde socialista es compten entre els seus clients- fan d'aquest advocat un referent en els judicis per delictes de "coll blanc ".

Serè i de tracte exquisit dins i fora de la sala de vistes, Josep Riba, de 51 anys, és membre del prestigiós despatx barceloní Morales Advocats i atresora una àmplia experiència docent, com a professor a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) o Esade.

Judit Gené

Meritxell Borràs

És una altra de les advocades formades al despatx Molins Advocats, on va conèixer a Xavier Melero, amb qui el 2009 va muntar un bufet propi que s'ha convertit en referent per a polítics convergents investigats per corrupció.

Nascuda a la petita població lleidatana de Torà, Gené, membre de la secció de dret penal del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, va treballar també, durant un parèntesi de tres anys, en el reconegut bufet Cuatrecasas de Barcelona.

Pau Molins

Santi Vila

Fill d'una de les famílies emblemàtiques de la burgesia catalana, i de les més acabalades d'Espanya, Pau Molins va fundar el 1994 el despatx Molins & Silva, des de 2013 associat al bufet que lidera Miquel Roca i erigit en un dels més prestigiosos de Barcelona .

De 57 anys, Molins compagina l'exercici de l'advocacia, que l'ha portat a representar en els tribunals a acusats il·lustres com la infanta Cristina, l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell o l'exministre i expresident de Catalunya Caixa Narcís Serra, amb la seva activitat en el consell d'administració de la centenària empresa familiar Ciments Molins.