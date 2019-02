Torra i Puigdemont faran la seva conferència conjunta en un hotel després del vet del Parlament Europeu

El president Quim Torra i l'expresident Carles Puigdemont faran la seva conferència conjunta a l'hotel Steigenberger de Brussel·les aquest dilluns a la tarda, segons ha anunciat Torra en una piulada.

Després del vet del president de l'Eurocambra a l'acte, el Govern havia sondejat el parlament flamenc com a localització alternativa, però finalment s'ha decidit per l'hotel. En una carta dirigida a Antonio Tajani, el president del parlament flamenc, Jan Peumans, explica que el gabinet de Torra va demanar divendres per la possibilitat que el parlament de Flandes acollís la conferència, després del rebuig de l'Eurocambra.