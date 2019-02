Homs diu que es podria haver vetat Vox com a acusació popular per «frau processal»

El coordinador de la defenses de JxCat, Francesc Homs, ha subratllat que es podria haver vetat Vox com a acusació popular per "frau processal" sense haver de canviar la llei. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha reaccionat així a les declaracions del ministre de l'Interior, Javier Grande-Marlaska, que va apostar dilluns per reformar la funció de l'acusació popular per evitar que obeeixi a interessos particulars. "Que no sembli que amb la llei actual això de Vox és normal, perquè no ho és, és un autèntic frau processal com una casa de pagès", ha remarcat Homs. Per la seva part, el portaveu jurídic d'ERC, Joan Ignasi Elena, ha dit a Marlaska que es podia haver actuat abans per apartar Vox del procediment, però ha constatat que el seu paper "ja els hi va anar bé".

"Allò que no han volgut fer perquè en el seu moment els hi va anar bé, ara es troben que és un desastre perquè hi ha campanya i ara tindran un aparador per dir les seves posicions polítiques", ha remarcat Elena, que ha indicat que Vox ha estat "marcant el ritme" del procediment, "condicionant tota la instrucció". La fiscalia, ha dit, "ha fet seguidisme permanent" del partit ultradretà.

Sobre els testimonis que declararan a partir de la setmana vinent, Homs ha apuntat que té la intuïció que totes les defenses voldran interrogar Mariano Rajoy, expresident del govern espanyol. També ha explicat que ja els ha arribat el certificat que posa per escrit que el Consell de Ministres no va activar cap mesura per declarar l'estat de setge a Catalunya.

Pel que fa als testimonis denegats pel Suprem, ha lamentat especialment el del rei i també el de Carles Puigdemont. Elena també s'ha queixat que no s'hagi admès el del periodista que va revelar la identitat del comissari que està al darrere de tota la investigació, "un senyor d'extrema dreta que té animadversió" contra els independentistes.