Trenca una ordre judicial, agredeix un policia i fuig conduint de manera temerària i sense carnet

El jutge ha enviat a presó un veí de l'Alt Penedès, de nacionalitat espanyola i 32 anys, com a presumpte autor d'un delicte de conducció temerària, conduir sense permís, trencament de condemna i resistència, desobediència i atemptat als agents de l'autoritat. Els fets van tenir lloc el 15 de febrer quan els Mossos d'Esquadra van identificar el conductor d'un vehicle que tenia una ordre judicial en vigor de prohibició d'entrada a Vilafranca del Penedès en relació amb un robatori violent comès mesos abans al municipi. La policia va seguir el turisme i va indicar l'arrestat que s'aturés però aquest va fugir conduint de forma temerària. Finalment els agents van aturar-lo i en voler-lo arrestar l'home es va resistir causant lesions a un dels Mossos. El detingut, amb dinou antecedents, portava dos menors a l'interior del vehicle.

Segons han explicat els Mossos d'Esquadra, la persecució policial es va iniciar al voltant de la una del migdia quan el detingut va fugir "posant en greu risc la vida dels vianants i la resta d'usuaris de la via". Va continuar conduint de manera temerària, durant onze quilòmetres per la N-340 fins a la localitat de la Múnia i després va retornar a Vilafranca del Penedès, on els agents van aconseguir detenir-lo. "L'home es va resistir activament a la detenció causant lesions a un dels agents", han apuntat fonts policials.

El detingut tenia dinou antecedents policials, portava dos menors, de tres i tretze anys, a l'interior del vehicle, el seu fill i el fill d'un familiar, que van quedar a càrrec de la seva dona. L'arrestat va passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar el seu ingrés a presó.