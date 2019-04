l 10-VII-10, amb Montilla al capdavant -cansat de parlar de «desafecció»-, els catalans protestàrem en una gran manifestació per la sentència del TC contra el nou estatut (28-VI-10). El 26-XI-10, Mas guanyà les eleccions (62 escons per a CiU) i demanà un pacte fiscal. Rajoy li engegà la porta als nassos. En les noves eleccions del 28-XI-12, Mas perdé 12 escons, però el Parlament es mantenia sobiranista. El 23-I-13 el Parlament declarà Catalunya com una nació «amb subjecte polític i jurídic sobirà»; a aquesta declaració s'hi uniren els socialistes el 13-III-13 exigint el «dret a decidir»: 104 vots favorables de 135. A Madrid tenien la mosca al nas. I més amb el «Procés participatiu» del 9-XI-14 (2,3 milions de catalans votant en urnes de cartró). D. Baena, cap de la policia judicial de la Guàrdia Civil a Catalunya, d'acord amb el fiscal J. Zaragoza de l'AN i la fiscal general C. Madrigal, inicià una investigació prospectiva o general; és a dir, elaborà diligències penals a partir d'uns indicis de delicte seguint el principi de «a veure què trobo». La cosa s'agreujà a partir de les eleccions plebiscitàries del 27-IX-15, que van dur al 26-X a la resolució de JxSí i la CUP per iniciar el «procés de creació de l'Estat català en forma de República». Baena furgava arreu.

Consti: tant el TC com el TS sempre han rebutjat aquestes investigacions prospectives (el Dret Penal no es basa en hipòtesis sinó en fets), però, el passat 26-III, Baena assegurà haver-les dut a terme (i a la sala hi havia dos dels fiscals que li ho permeteren). El gener del 2017, el jutjat 13 de Barcelona obrí noves diligències arran de les declaracions de S. Vidal, i les encarregà de nou a Baena: segona investigació prospectiva. (Quan actua un jutge els fiscals s'han de retirar... però, aquí, continuaren.) La tercera la inicià el fiscal general de l'Estat a partir d'alguns atestats de Baena enviats a la jutgessa Lamela de l'AN. Tres per falta d'una, totes elles abocades al TS. I César López Hernàndez, el segon de Baena, va explicar, el passat dilluns, 15-IV, que el 24-III-2017 la Fiscalia General de Catalunya n'obrí una altra! Els atestats «han servit pel que han servit» ( Marchena dixit). Donava per fet que la Sala sols farà cas del que els autors declarin o feia de tallafocs davant de proves obtingudes de forma irregular?