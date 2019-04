Sis persones perden la vida a les carreteres catalanes en Setmana Santa

Sis persones han perdut la vida en sis accidents de trànsit ocorreguts aquesta Setmana Santa a les carreteres catalanes, fins a la mitja tarda d'aquest dilluns, quan el 90% dels 557.000 vehicles que van abandonar l'àrea metropolitana de Barcelona des del cap de setmana passat ja havien tornat.

El director de la Servei Català de Trànsit (SCT), Juli Gendrau, ha fet balanç aquest dilluns de l'operació de trànsit de Setmana Santa que se salda amb sis accidents mortals en els que han mort sis persones, mentre que l'any passat es van registrar cinc víctimes mortals en quatre sinistres.

Sobre el trànsit, ha explicat que la majoria dels conductors han optat per tornar a casa aquest matí, quan hi ha hagut més trànsit i més retencions, complicades per alguns accidents.

En concret, un accident múltiple a l'AP-7 a l'altura de Roda de Berà (Tarragonès) i un altre a l'A-2 al seu pas per Esparreguera (Baix Llobregat) han causat retencions de 20 i de 14 quilòmetres, respectivament.

Juli Gendrau ha subratllat que els controls dels Mossos d'Esquadra han detectat, de manera reiterada, "conduccions temeràries i nivells d'alcoholèmia per damunt d'allò permès".

"Ara que ve el bon temps, cal cridar a la responsabilitat i a la consciència de cadascun", ha reclamat Gendrau, que ha subratllat també la responsabilitat dels conductors de camions.

El responsable del SCT ha considerat, a més, que l'ús de cotxes camuflats per controlar el trànsit ha donat "un resultat positiu, s'han detectat moltes conduccions temeràries i velocitats inadequades", que és l'objectiu d'aquests vehicles.