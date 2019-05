El Govern completa la «restitució» de les delegacions tancades pel 155

La Generalitat va completar ahir la «restitució» de totes les delegacions catalanes en l'exterior que es van clausurar per l'aplicació a Catalunya de l'article 155 de la Constitució amb el nomenament dels delegats de Polònia i Països Bàltics, el de Portugal i el de l'Europa Central.

«A partir d'ara, la resta serà per expandir-se», va subratllar la portaveu del Govern, Meritxell Budó, en roda de premsa posterior al Consell Executiu. Així, va anunciar el nomenament d'Ewa Adela Cylwik com a delegada del Govern als Països Bàltics; Rui Álvaro da Costa Reis com a delegat a Portugal, i Krystyna Schreiber com a delegada a l'Europa Central.

També va informar que la nova secretària d'Acció Exterior i de la UE és Mireia Borrell, que és doctora en economia política europea per l'European Institute de la London School of Economics i des del juliol de l'any passat era directora general de Relacions Exteriors.

Un altre dels nomenaments que es van aprovar és el d'Alfonso González com a director general d'Assumptes Europeus i Mediterrani, d'Isidre Sala com a director general d'Assumptes Globals i d'Oriol Duran com a director general d'Anàlisi i Planificació Estratègica de l'Acció Exterior.

Fa una setmana la portaveu del Govern espanyol, Isabel Celaá, va evitar pronunciar-se sobre la petició per part del president de la Generalitat, Quim Torra, d'un informe jurídic per a la readmissió dels treballadors del Diplocat. Celaá va afirmar que «probablement» aquesta readmissió «tingui a veure amb l'òrgan jurisdiccional».