Els sindicats es tanquen a Educació per exigir que reverteixi les retallades

Sindicats representants del professorat a la Mesa sectorial del personal docent no universitari s'ha tancat a la seu del Departament d'Educació a Barcelona per denunciar «l'immobilisme de la Conselleria» davant la seva petició de revertir les retallades. Alhora, aquestes formacions mantenen la convocatòria de vaga per al dijous 16 de maig.

Una representació d'Ustec·STEs (IAC), CCOO, I-CSC, Aspepc-SPS i UGT s'ha reunit aquest matí amb la Direcció general de Professorat i Personal de centres públics per discutir demandes de millora de les condicions laborals, tal com van plantejar fa unes setmanes juntament amb l'anunci, si Educació no atenia les seves peticions, d'una vaga del sector educatiu per al dia 16. Mentre es duia a terme la trobada, a fora del Departament desenes de delegats sindicals n'esperaven el resultat.



Petició de suport

La reunió s'ha tancat sense acord i amb la decisió d'emprendre una acció de protesta, el tancament de representants sindicals a les instal·lacions de la Conselleria. Al mateix temps, les cinc formacions que integren la mesa sectorial han fet una crida a tot el personal docent i a la ciutadania en general perquè es concentrin davant d'Educació per donar suport a les seves demandes.

Aquestes es concreten en «el restabliment irrenunciable de l'horari lectiu anterior a les retallades per a tot el personal», «la reducció de les ràtios (nombre d'alumnes per aula) i garantir que no es produeixi cap tancament de grups a l'escola pública» i «l'inici d'un veritable procés negociador per revertit la totalitat de les retallades». Perquè això es concreti, els sindicats reclamen l'aprovació amb caràcter urgent d'un Decret Llei que permeti disposar de la dotació pressupostària necessària.



Educació justifica manca de pressupost

El Departament d'Educació ha atribuït a la manca de pressupost la negativa a les demandes dels sindicats. En concret, la Conselleria ha quantificat en 154 milions d'euros anuals el cost de reduir una hora lectiva als docents de cara al curs vinent.

Educació ha remarcat que en el context actual, amb un pressupost prorrogat, no es poden tirar endavant les mesures sol·licitades pels sindicats. El Departament assegura que quan tingui disponibilitat pressupostària «està obert a negociar tant la reducció horària com altres mesures amb més impacte en l'estabilitat de la plantilla i en la qualitat de l'educació».

D'altra banda, la Conselleria diu que «des del curs 2016-2017 s'han revertit bona part de les retallades» aplicades el 2011, a més d'«altres millores en el sistema educatiu».