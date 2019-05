Carrizosa substituirà Arrimadas com a president de Cs al Parlament

Carlos Carrizosa substituirà Inés Arrimadas com a president del grup parlamentari de Ciutadans, segons han confirmat fonts del partit, després que la fins ara presidenta hagi estat escollida com a diputada del Congrés a les eleccions del 28 d'abril. Carrizosa exercia fins ara de portaveu de Ciutadans al Parlament, i aquest càrrec l'ocuparà, al seu torn, la diputada i senadora Lorena Roldán. El partit no ha resolt encara, en canvi, qui substituirà José María Espejo-Saavedra, fins ara vicepresident segon de la mesa del Parlament i que, com Arrimadas, també ha estat escollit diputat al Congrés.



Lorena Roldán

Pel que fa a Roldán, per donar-li el càrrec de portaveu al Parlament la direcció de Cs va destacar la seva «solvència» com a portaveu al Senat i les seves intervencions com a diputada a la Cambra. Carrizosa es va descartar com a candidat de les primàries que el partit farà en un futur per escollir el seu candidat a la Presidència de la Generalitat en les pròximes eleccions catalanes. Quan s'obri el procés de primàries (encara no hi ha data però serà en els pròxims mesos) els membres del partit s'hi podran presentar.