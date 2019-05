Torra, a Arrimadas: «Sent aquest silenci? És el que queda del seu pas pel Parlament, el no res»

Última sessió de control al president, Quim Torra, amb Inés Arrimadas com a cap de l'oposició. Durant el ple del Parlament d'aquest dimecres al matí, el cap del Govern s'ha dirigit a la líder de Cs per acomiadar-la: "Sent aquest silenci? És el que queda del seu pas pel Parlament, el no res".

Just abans, la cap de files del partit taronja ha avisat Torra que "es comença desobeint" -pel cas de la pancarta i els llaços a Palau- i s'acaba com a "fugat de la justícia" com a "company de pis de [Carles] Puigdemont". D'altra banda, i en la rèplica a les preguntes de JxCat i ERC, Torra ha asseverat que no anirà al TSJC a defensar-se "de res" sinó a acusar l'Estat de "violació de drets fonamentals". A més, ha acusat Espanya de deixar de ser un "estat de dret" per passar a ser un "estat de repressió".