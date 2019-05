Ciutadans porta davant el TC la candidatura de Puigdemont a les europees

Ciutadans (Cs) va presentar ahir un recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional (TC) perquè l'expresident català Carles Puigdemont, actualment a Bèlgica per evitar l'acció de la justícia espanyola, no pugui concórrer a les eleccions europees. Segons el parer del partit taronja, «un senyor que ha fugit de la justícia i que treballa en contra d'Espanya» no pot tenir «privilegis» i per això no hauria de poder concórrer als comicis europeus del 26 de maig. La formació considera en aquest sentit que «és una vergonya que els espanyols hagin de pagar un sou amb diners públics a Puigdemont després d'haver fet un cop d'estat».

Ciutadans va demanar empara al TC contra la sentència del jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Madrid, que va resoldre el recurs presentat per la coalició electoral Lliures Per Europa contra la decisió de la JEC i permet Puigdemont i dos exconsellers catalans que el van acompanyar a l'executiu català, Antoni Comín i Clara Ponsatí, anar en les seves llistes electorals. Segons fonts del Constitucional, aquest tribunal té de termini per pronunciar-se sobre el recurs, que serà analitzat per la secció primera, fins la mitjanit d'avui, abans que comenci la campanya electoral.

L'escrit presentat per Cs, de 24 pàgines, sosté que la sentència recorreguda «relativitza el valor, significat i efectes de la inscripció censal», mentre que la jurisprudència del propi TC «ha subratllat el caràcter rellevant i determinant de la mateixa». El text també adverteix que «aquesta inaplicació d'una regulació general produeix la lesió del dret fonamental invocat per vulneració del principi d'igualtat, ja que en el cas no es dispensa el mateix tracte jurídic a tots els ciutadans».

Per això, Cs considera que s'han vulnerat els drets fonamentals a la igualtat i a la tutela judicial efectiva i reclama la nul·litat de la sentència recorreguda, de manera que demana que la resolució de la Junta Electoral Central que impedia la candidatura de Puigdemont, Comín i Ponsatí recuperi la seva validesa després de ser anul·lada per, entre d'altres, el jutjat madrileny. Diversos jutjats madrilenys van estimar que Puigdemont, Comín i Ponsatí estan habilitats per presentar la seva candidatura després que els implicats recorreguessin la decisió de la JEC d'excloure'ls de la llista electoral.