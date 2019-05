La JEC també exclou Comín del debat de TV3

La Junta Electoral Central ha decidit en la seva reunió d'urgència d'aquest dimarts excloure també del debat de TV3 el candidat de JxCat-Lliures per Europa a les eleccions europees Antoni Comín.

Fonts de la Junta han informat a Efe d'aquesta decisió, que se suma a l'adoptada anteriorment pel president de l'organisme, Segundo Menéndez, contra la participació en el mateix debat del candidat d'Ara Repúbliques Oriol Junqueras.

La raó que esgrimeix la Junta Electoral, i així ho transmetrà a les parts, és que la presència de Comín no garanteix el principi d'igualtat entre els interventors, ja que les aparicions del candidat de JxCat, en fer-se per videconferència des de Brussel·les, no permet assegurar que no tingui ajuda d'assessors o terceres persones, qüestió prohibida per als candidats que estiguin al plató.

L'exclusió de Junqueras va obeir, tal com constava en la resolució del president de la Junta, a la incompatibilitat de la seva intervenció en el debat amb el règim de funcionament i amb els horaris del centre penitenciari en el qual està pres. Institucions Penitenciaris ho havia advertit prèviament mitjançant un informe.