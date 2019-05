Torra apel·la a la llibertat d'expressió davant del TSJC

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha apel·lat a la llibertat d'expressió davant del jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que l'investiga per no retirar els llaços grocs en campanya i s'ha escudat en què l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) era imprecisa.

Segons han informat fonts jurídiques, Torra ha declarat aquest matí durant prop de 40 minuts davant el magistrat del TSJC Carlos Ramos per un delicte de desobediència, arran de la querella de la Fiscalia, que l'acusa de desoir l'ordre de la JEC de retirar els llaços grocs i símbols a favor dels polítics presos dels edificis públics, en la campanya del 28A.

El president català, que s'ha negat a respondre a l'acusació popular exercida per VOX per "decència democràtica", sí que ha contestat al fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, en una compareixença en què ha adduït que la Junta Electoral no tenia competències per a obligar-lo a retirar els llaços i que l'ordre que va dictar era imprecisa.

En la seva querella, la Fiscalia acusa Torra de desoir "conscientment i deliberadament" el requeriment "clar i exprés" de la Junta Electoral perquè tragués els llaços dels edificis públics en la campanya de les eleccions generals, símbols que el president català va acabar retirant, ja fora de termini, després de recórrer sense èxit al Tribunal Suprem.

Després de la seva declaració davant del jutge, que segons fonts jurídiques ha transcorregut amb cordialitat, Torra ha abandonat la seu del TSJC, aclamat pels concentrats a les portes del Palau de Justícia i sense fer declaracions als mitjans, als quals ha emplaçat a una compareixença al Palau de la Generalitat aquest migdia.

En la seva intervenció al TSJC, Torra, que ahir va assegurar que no acudiria davant del jutge a defensar-se sinó a "acusar l'Estat espanyol", ha invocat a la llibertat d'expressió i pensament polític consagrada en els drets humans per mantenir els llaços i símbols de suport als independentistes presos.

El magistrat que instrueix el cas, Carlos Ramos - el jutge del TSJC que va ser designat a proposta del Parlament -, ha demanat a les parts que no informin del contingut de la declaració ni de les diligències de la causa, per a no interferir en la campanya electoral.

Torra ha prestat declaració avui, en plena campanya de les municipals i europees del 26M, perquè va ser aquesta data la que va elegir després que el TSJC - que fins ara havia evitat fixar citacions de calat polític en període electoral - li va preguntar per la disponibilitat de la seva agenda institucional.

La querella que investiga el TSJC acusa Torra de desatendre "reiteradament" les ordres de la Junta quan va mantenir simbologia "partidista" en edificis públics, cosa que segons la seva opinió revesteix "especial gravetat quant incideix directament en el dret de participació política de la totalitat de la ciutadania".

La Fiscalia afegeix en la seva querella que el president català va desatendre "conscient i deliberadament" el requeriment "clar i exprés" emès per la Junta Electoral i va mantenir els elements que aquesta li demanava retirar, "encara que fora de manera encoberta i simbòlica".

Després de rebre l'ultimàtum de la Junta, el passat 18 de març, Torra va anunciar que seguiria les recomanacions del Síndic de Greuges sobre l'assumpte i, tres dies després, va substituir la pancarta a favor dels polítics presos del Palau de la Generalitat per una altra amb el mateix missatge, però amb un llaç blanc amb una franja vermella, en comptes de groga.

Això va motivar una nova resolució de la Junta Electoral, que va acordar portar el cas a la Fiscalia, ordenar als Mossos d'Esquadra retirar els símbols de suport als polítics presos i obrir un expedient sancionador al president català.