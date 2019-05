Josep Rull: «El problema a l'estat no el tenim els independentistes sinó tot aquell que discrepa»

"S'equivoquen els que pensen que el problema el tenim els independentistes catalans, el problema a l'estat espanyol el té tot aquell que discrepa", ha lamentat el diputat electe per JxCat Josep Rull. "Malgrat tot, no ens vinclaran, ens mantindrem dempeus; tenim les conviccions, els ideals i la determinació més fortes que mai, perquè qui ens dóna la força és el poble de Catalunya", ha exposat en un vídeo gravat des del Congrés, on ha anat a tramitar l'acta de diputat.



Rull també ha denunciat una "situació absolutament irreal, surrealista" relacionada amb el fet de no poder "fer reunions del grup parlamentari" o estar "permanentment vigilats", el que considera que és una "coacció" dels "drets i llibertats". "La nostra no és només la causa de Catalunya, és la causa de la llibertat", ha reblat.



Rull ha estat aquest dilluns al matí al Congrés dels Diputats per recollir les credencials que l'acrediten com a Diputat acompanyat de Jordi Sànchez, Jordi Sànchez i Jordi Turull.





