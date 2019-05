Un detingut i un ferit molt greu en una baralla a la Rambla a cops de matxet

Una baralla a cops de matxet a la Rambla va acabar dissabte a la nit amb una persona ferida de gravetat per arma blanca, i una altre va ser detinguda, segons van confirmar fonts municipals. A la baralla s'hi van veure implicades diverses persones que van sortir corrent quan va arribar la policia.

Els fets van passar aproximadament quan faltaven uns vint minuts per la una de la matinada, quan la Guàrdia Urbana va arribar al lloc dels fets i es va trobar amb el ferit, que va ser atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per ferides de gravetat causades per arma blanca i va ser traslladada a l'hospital.

Els autors van fugir, però la Guàrdia Urbana va aconseguir localitzar-ne un, que va ser detingut per un delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa.

Els agents van trobat a terra de la Rambla dos matxets de grans dimensions que els implicats van abandonar en la seva fugida.