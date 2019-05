El Govern permet a Oriol Pujol sortir diàriament de la presó tot i no tenir el tercer grau

El Departament de Justícia permetrà a l'exdirigent de CDC Oriol Pujol sortir diàriament a treballar o participar en activitats de voluntariat, una setmana després que el jutjat de vigilància penitenciària li revoqués el tercer grau que li va concedir la Generalitat.

Segons han informat fonts del Departament de Justícia, la junta de tractament de Brians 1 ha acordat per unanimitat aplicar a Oriol Pujol un article del reglament penitenciari que permet flexibilitzar el règim ordinari, al qual va tornar per ordre del jutge, per permetre-li sortides diàries laborals i de voluntariat social a partir del proper dilluns.

L'exdirigent de CDC va tornar la setmana passada al règim penitenciari ordinari a la presó Brians, on compleix una condemna de dos anys i mig per cobrar comissions il·legals d'empresaris en l'anomenat cas ITV.