Aragonès adverteix a Sánchez que ja no hi ha «excuses» per no dialogar

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va mostrar la seva «decepció» perquè el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, obviés el conflicte català en la seva intervenció de dissabte al Cercle d'Economia i el va avisar que ja no hi ha «excuses» per no afrontar el diàleg amb Catalunya. En declaracions durant la celebració de l'Aplec del Cargol de Lleida, Aragonès va insistir a reprendre la declaració de Pedralbes que els governs català i espanyol van pactar el 20 de desembre passat, com a base del diàleg amb Catalunya, tal com va exposar en el seu discurs de divendres passat davant els empresaris del Cercle d'Economia de Sitges.

El vicepresident català va lamentar que Sánchez no aprofités la seva intervenció al mateix fòrum per «mullar-se» i respondre al seu embat, «davant gent que esperava que digués alguna cosa». Per tant, considera que és al president del Govern central, i no a ell, a qui correspon gestionar la «decepció» causada entre els empresaris que van assistir a la conferència.

«Jo vaig posar una proposta sobre la taula que estic convençut que haurà de tenir una resposta, tard o d'hora», va insistir el vicepresident de la Generalitat. Per a Aragonès, a Sánchez «se li han acabat les excuses» per no afrontar el diàleg amb Catalunya, tenint en compte que ja compta amb les majories al Congrés necessàries per fer-ho, així com «la predisposició de l'independentisme català». «Menys excuses i més anar per feina», va destacar el dirigent d'ERC, que creu que els governs espanyol i català «evidentment» han de seure a la taula i «parlar».

Per la seva banda, el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, va assegurar que la resposta que ha donat el Govern espanyol a l'informe del grup de treball sobre detencions arbitràries de les Nacions Unides «és el menys intel·ligent que podria fer». El conseller va dir que si no pren mesures la reputació d'Espanya «es veurà seriosament danyada». Bosch també va instar el rei Felip VI a «reparar el dany» i «en lloc de sortir a dir a por ellos», optar per «sortir a dir arreglem-ho, siguem un país democràtic, corregim aquestes deficiències».



Missatge «demolidor»

Bosch va advertir que l'informe «no acaba aquí» i seguirà el seu curs dins de l'ONU. Tot i que no comporti sancions, va indicar que el que diu el document «és que Espanya no està complint amb els drets humans», un missatge que «és demolidor».

Pel que fa a la resposta del Govern espanyol d'impugnar dos membres del grup de treball, Bosch creu que el fet «que es dediquin a desmerèixer aquest grup és gravíssim, perquè estan qüestionant el funcionament de l'ONU». Va posar com a exemple que només el 2017 van ser 31 els estats que van alliberar presos després d'un dictamen així, entre els quals França, EUA, Turquia, Cuba o Israel. Segons el conseller, Espanya «reacciona tard i malament» i «s'està equivocant» en qüestionar el funcionament del sistema de l'ONU.