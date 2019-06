El TS prohibeix a Junqueras sortir de la presó per jurar el càrrec d'eurodiputat

La sala que ha jutjat el procés independentista al Tribunal Suprem va denegar el permís que havia sol·licitat l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, encausat per rebel·lió, per abandonar la presó de Soto del Real el 17 de juny amb la finalitat d'acudir davant la Junta Electoral Central i jurar el càrrec d'eurodiputat. Considera que el seu desplaçament a Brussel·les posaria en un «irreversible perill les finalitats del procés penal».

En la seva interlocutòria, els set magistrats fan una ponderació entre el dret de participació política de Junqueras i la seva llibertat personal. Conclouen que la suspensió del primer d'aquests drets en el moment actual no és «irreversible» sinó temporal, és a dir, és un ajornament fins que «desapareguin els obstacles que impedeixen l'efecte adquisitiu de la condició parlamentària».

La resolució estableix que el desplaçament de Junqueras a Brussel·les posaria «en un irreversible perill les finalitats del procés. Implicaria d'entrada la pèrdua del control jurisdiccional sobre la mesura cautelar que l'afecta i això des de l'instant mateix que l'acusat abandonés el territori espanyol». Brussel·les, a més, és el lloc en el qual un dels processats en rebel·lia «diu haver instal·lat la seu del govern de la República catalana a l'exili, la presidència del qual ell encarna. I així ho publicita al web i a totes les trobades personals que manté amb líders polítics», estableix la sala.

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va valorar que la decisió del Suprem que prohibeix a Junqueras sortir de la presó per a recollir l'acta suposa una «vulneració dels seus drets i una involució democràtica clara».

Paral·lelament, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va considerar que és «una vergonya i una injustícia» que el Tribunal Suprem prohibeixi a Junqueras assistir dilluns vinent davant la Junta Electoral Central (JEC).



Suport de l'ALE

En aquest sentit, la presidenta de l'Aliança Lliure Europea (ALE), Lorena López de Lacalle, va avisar que la constitució de l'Eurocambra serà «antidemocràtica» si l'absència de persones electes «passa sense més» i Oriol Junqueras no hi pot ser. La presidenta del partit europeu on s'integra Esquerra va criticar la decisió del Suprem i creu que part del raonament expressat pel tribunal és «polític» i no «jurídic».

Per altra banda, els republicans van convocar la seva militància al congrés ordinari que haurà de renovar la seva cúpula i marcar les línies estratègiques, ideològiques i d'organització interna per als propers anys. Junqueras ja ha decidit optar a la reelecció i presentar-se de nou per ocupar el lideratge dels republicans tot i la possibilitat que continuï tancat a la presó.

En un altre ordre de coses, la Fiscalia es va oposar a la petició de Puigdemont i l'exconseller Toni Comín perquè se'ls retirés l'ordre de detenció a territori espanyol amb l'objectiu de desplaçar-se a Madrid per recollir l'acta de diputat al Parlament Europeu. L'escrit, signat per Javier Zaragoza, argumenta que la immunitat a territori estatal per la condició d'eurodiputat s'adquireix després d'haver acatat la Constitució davant de la Junta Electoral i de prendre possessió de l'escó a la primera sessió que se celebri al Parlament Europeu.