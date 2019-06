Puigdemont portarà al Tribunal de Luxemburg la lluita per l'acta d'eurodiputat

L'advocat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín, Gonzalo Boye, va assegurar que la JEC i el Tribunal Suprem estan fent exactament el que ell esperava, i va confirmar que el cas dels seus escons com a eurodiputats acabarà davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea a Luxemburg. «Iniciarem els tràmits que hem de fer en l'àmbit jurídic i, evidentment, tenim molt clar cap on anem i què farem», va assegurar Boye en una entrevista a RAC1. «La JEC i el Tribunal Suprem estan fent just el que esperàvem i necessitàvem», va afirmar. «Sembla que estiguin treballant per a nosaltres», va afegir.

Boye va assenyalar que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea té un procediment «ràpid» per resoldre peticions d'aquest tipus i que serà el que intentaran utilitzar per poder aconseguir que la justícia europea permeti a Carles Puigdemont i Comín exercir tots els seus drets com a eurodiputats.

Per altra banda, la defensa de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras va interposar un recurs de súplica perquè se l'autoritzi a sortir de la presó per recollir l'acta d'eurodiputat, en contra de la decisió del Tribunal Suprem (TS) que va ser dictada el 14 de juny. En el recurs, els lletrats apel·len a la normativa europea i suggereixen al Tribunal Suprem que si té dubtes sobre l'aplicació de la llei en aquest cas dirigeixi una qüestió prejudicial al Tribunal de la Unió Europea a Luxemburg (TJUE).