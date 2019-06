La Justícia francesa posa en llibertat l'històric dirigent d'ETA «Josu Ternera»

La Justícia francesa ha resolt aquest dimecres posar en llibertat a l'històric dirigent d'ETA José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', tot i que sota control judicial, segons han confirmat a Europa Press fonts pròximes al reclús.

Urrutikoetxea ha comparegut aquest dimecres davant del Tribunal d'Apel·lació de París per declarar per la seva condemna a set anys de presó per pertinença a organització terrorista. La defensa del pres la va recórrer un cop arrestat el passat mes de maig.

Aquest dimecres els seus advocats han exigit la seva posada en llibertat per problemes de salut, ja que el pres ha de ser operat de la pròstata. El Tribunal ha ordenat la seva posada en llibertat immediata, amb l'obligació de presentar-se a la comissaria del districte número 3 de París un cop per setmana.