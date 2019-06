Quatre ferits en una explosió en una central hidroelèctrica de Tarragona

Quatre persones van resultar ferides per una deflagració a la central hidroelèctrica de Riba-roja d'Ebre (Tarragona), una de les quals es troba en estat crític i dues més greus. Segons el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), quatre ambulàncies i dos helicòpters medicalitzats es van desplaçar fins al lloc dels per atendre els tres pacients més greus, que van ser traslladats a l'hospital de la Vall d'Hebron. El quart ferit es troba en estat menys greu i també va ser traslladat al mateix hospital.

Segons fonts dels Bombers de la Generalitat, els quatre ferits són treballadors de la central i van patir diverses cremades mentre estaven fent tasques de soldadura en una de les turbines. Els Bombers van assenyalar que l'accident va tenir lloc en una sala de turbines i que la deflagració no va causar cap incendi ni danys estructurals.



El grup estava apagat

Concretament, les quatre persones que van resultar ferides estaven realitzant tasques de manteniment en un grup que estava apagat quan es va produir la deflagració. La companyia elèctrica que gestiona la central va explicar que l'accident no va afectar el funcionament de la central. Els quatre ferits pertanyen a una empresa subcontractada.

Endesa va assenyalar que investigarà les causes del succés i «fins que no es conegui exactament el que ha passat no podrem entrar en valoracions, és molt necessari ser cauts».