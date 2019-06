Budó i Bosch es contradiuen en pocs segons de diferència per un viatge de Torra

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, va anunciar que la pròxima reunió setmanal de l'executiu serà dimecres, perquè dimarts 2 de juliol «coincideix amb la constitució del PE» i «diferents membres del govern encapçalats pel president Quim Torra hi seran presents». Unes afirmacions que van generar confusió entre els periodistes per la contradicció en el si del mateix Govern, ja que pocs segons abans el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, també present en la roda de premsa, havia dit que es desconeixia encara si Torra o alguns consellers anirien a Estrasburg el 2 de juliol. En ser repreguntada pels informadors, Budó va matisar que la «voluntat» de Torra és poder acudir a Estrasburg, però no va aclarir si preveu estar dins la seu del Parlament Europeu o fora, en la manifestació independentista. «Està pendent de confirmar», va tancar la portaveu, que es va limitar a dir que, si Torra acudeix a la localitat francesa, tindrà «diferents actes d'agenda». En aquesta línia, la versió final és que el president de la Generalitat, Quim Torra, (a través de la portaveu del Govern) expressa la seva voluntat de ser a Estrasburg el 2 de juliol, dia de la constitució del Parlament Europeu (PE), quan està prevista una concentració independentista.



Sense Junqueras ni Puigdemont

Llevat de sorpresa d'última hora, el nou Parlament Europeu es constituirà amb els eurodiputats elegits a les eleccions del 26-J llevat d'Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Antoni Comín, que no van poder recollir l'acta de parlamentari. En aquest context, el Consell per la República, l'organisme creat per Carles Puigdemont des de Waterloo, va convocar una manifestació de protesta aquell dia.