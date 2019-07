La jutgessa avala que la Generalitat deixi sortir de presó diàriament Oriol Pujol

La jutgessa de vigilància penitenciària ha avalat la decisió de la Generalitat de permetre que l'exdirigent de CDC Oriol Pujol surti diàriament de presó per anar a treballar, en concloure que ha mostrat un "alt grau de penediment" després de la seva condemna per corrupció i que l'objectiu és la seva reinserció.

En un acte, la jutgessa de vigilància penitenciària 2 de Catalunya aprova la decisió de la Generalitat, davant la que va recórrer la Fiscalia, que va denunciar que l'administració li va concedir a Oriol Pujol un "tercer grau encobert" de forma "poc respectuosa" amb la justícia per la seva "decidida voluntat" que passi "el mínim temps" a la presó per ser fill de l'expresident català Jordi Pujol.

Per contra, la jutgessa aprova la decisió dels serveis penitenciaris de la Generalitat, una setmana després que se li revoqués el tercer grau, d'aplicar des de final de maig passat a Oriol Pujol l'article 100.2 del reglament penitenciari perquè pugui sortir diàriament de la presó per anar a treballar, mentre compleix la condemna de dos anys i mig per corrupció en el cas ITV.