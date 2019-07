Dimiteix una síndica de comptes per sospites d'absentisme laboral

El ple de la Sindicatura de Comptes va decidir cessar la síndica Maria Àngels Servat el 26 juny per incompliment de funcions. Abans que el procés arribés a la Mesa del Parlament, l'únic òrgan que la pot rellevar definitivament de les seves funcions, va renunciar al càrrec el divendres passat, segons van avançar diversos mitjans. Servat, proposada pel PP i CiU, va rebre un primer advertiment el juliol del 2017 per baixes «injustificades» i «continuades». La síndica va presentar la baixa mèdica d'un any i mig coincidint amb aquest procés, previ al cessament. Quan va recuperar el càrrec el desembre del 2018, la síndica va reiterar la mateixa conducta fins al punt que el 16 d'abril els altres cinc membres del ple van decidir iniciar un «procediment de responsabilitat» per incompliment de funcions.

Servat es trobava en funcions perquè el seu mandat de sis anys va expirar el febrer de 2017, de la mateixa manera que els tres companys que també van entrar al ple el 2011. No es va poder renovar la Sindicatura per falta d'acord entre els partits polítics ja que s'ha de renovar per un acord de tres cinquenes parts del Parlament. Mentre ha format part de la Sindicatura, a Servat li pertocaba cobrar 110.758 euros bruts anuals.

Fonts de la sindicatura confirmen que després dels primers vint dies i fins que es complís el primer any de baixa, Servat va percebre el 100% del sou. A partir dels 12 mesos, el salari percebut va disminuir «notablement» ja que rebia el 75% de la base reguladora i havia d'assmuir els costos de la Seguretat Social, diuen les mateixes fonts.