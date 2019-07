El Parlament rebutja tramitar una petició de l'ANC per publicar la DUI

La comissió de Peticions del Parlament va rebutjar ahir tramitar una petició provinent de l'ANC per publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) la declaració unilateral d'independència (DUI) del 27 d'octubre del 2017.

La iniciativa va ser rebutjada després que es produís un empat a deu: Cs, el PSC-Units, els comuns i el PP van votar en contra de tramitar la petició, mentre que JxCat i ERC hi van votar a favor. La CUP no es va pronunciar perquè no estava present a la comissió.



Com es comptabilitzen els vots?

La Mesa de la Cambra va decidir que, en cas d'empat en les comissions, els vots dels presos s'havien de comptabilitzar, per la qual cosa els grups independentistes mantenien la majoria, però els grups constitucionalistes van optar per no aplicar aquest criteri en les comissions que ells presideixen.

Així, davant aquest nou empat, la taula de la comissió -presidida pel PP- va decidir rebutjar la iniciativa, la qual cosa va provocar les queixes d'ERC i JxCat.