La vaga que amenaça de col·lapsar l'aeroport del Prat aquest cap de setmana

Els serveis mínims decretats pel Ministeri de Foment per a la vaga del personal de terra i manteniment d'Iberia a l'aeroport del Prat obligaran a enlairar, com a mínim, els següents vols:



El 32% dels vols peninsulars que tinguin una alternativa de transport inferior a 5 hores

El 54% dels serveis internacionals

El 100% dels vols domèstics amb els territoris no peninsulars

Desconec els motius de la vaga a l'aeroport del Prat d'aquest cap de setmana, però diumenge he de ser a Girona com sigui i, de moment, és inviable. — Guillem Recasens ?? (@Recasens_Guille) July 25, 2019

hola @vueling, como puedo saber si mi vuelo de este fin de semana Barcelona - Porto del domingo está cancelado debido a la huelga? Lo he consultado pero solo me deja cambiarlo, no me indica si ya está cancelado o no.

Saludos y gracias! — gubrins (@gubrins) July 25, 2019

@Iberia @vueling Van a informar de los vuelos cancelados por la huelga de los días 27 y 28 de Julio en Barcelona? — Dani Moyano Official (@danimoyyano) July 25, 2019

Centenars de vols al Prat quedaran cancel·lats, i algunes aerolínies ja han començat a comunicar-ho als viatgers afectats.L'aturada dels treballadors de la companyia aèria està convocada per als dies 27 i 28 de juliol. L'executiu recorda que els serveis mínim tenen com a objectiu vaga d'un col·lectiu d'uns 2.700 treballadors.El Ministeri també informa que Iberia dona servei a 27 companyies a l'aeroport de Barcelona, per la qual cosa, el número de vols afectats podria ser de l'ordre de mil durant el termini previst de la vaga.La convocatòria de vaga ja ha provocat les primeres queixes d'usuaris a les xarxes socials