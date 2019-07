Les fortes pluges compliquen les afectacions de la vaga d'Iberia al Prat

Les fortes pluges que van afectar ahir al migdia Barcelona i la seva àrea metropolitana, van obligar a cessar les operacions de l'aeroport del Prat durant poc més de mitja hora i van provocar la cancel·lació, fins a un quart de cinc de la tarda, de 26 vols. Això, a més, coincidint amb la primera jornada de vaga del personal de terra d'Iberia al Prat, que va obligar a cancel·lar un total de 62 vols a Barcelona, la majoria de Vueling, l'aerolínia amb més operacions en aquest aeroport.

Segons Aena, la millora de les condicions meteorològiques va permetre que cap a dos quarts de dues del migdia els avions tornessin a aterrar a Barcelona, mentre que a les dues menys deu es van reprendre les operacions d'enlairament, encara que de forma escalonada.

Durant la mitja hora que les pistes del Prat van estar totalment impracticables, nombrosos avions van haver de fer tombs a l'espai aeri esperant poder aterrar i cinc van haver de ser desviats a d'altres aeroports, entre ells un Easyjet procedent de Basilea (Suïssa) que es va redirigir a Girona, i un Ryanair que venia d'Hamburg (Alemanya) va ser redirigit a Reus.

Les pluges van provocar retards generalitzats, tant en les sortides com en les arribades, que en alguns casos van superar les cinc hores.

La vaga, amb un seguiment del 80%, segons la UGT Iberia Barcelona, i del 15%, segons Iberia, preveu que avui afectarà 73 vols. El portaveu de la UGT, Omar Minguillón, va valorar positivament el seguiment de la vaga del personal de terra d'Iberia, a la vegada que va criticar que els serveis mínims són «abusius» i que set de cada deu treballadors ha de complir-los.

En aquesta primera jornada de vaga, que s'allargarà durant tota la jornada d'avui, Minguillón va assenyalar que els serveix mínims s'estan seguint «al peu de la lletra» i va subratllar que no volen «caos», sinó que les seves reivindicacions «arribin a bon port». «L'any passat per aquestes mateixes dates vam desconvocar una vaga en considerar que la companyia havia entès les carències que té en aquest aeroport en matèria de personal i un any després ens trobem que seguim igual», va reivindicar Minguillón.

Per la seva banda, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va carregar contra Iberia Handling, a qui va acusar de no complir els compromisos adquirits l'any passat, fet que ha dut a la vaga els treballadors de terra de la companyia a l'aeroport de Barcelona.

Calvet va denunciar un «greuge comparatiu» i una desproporció «brutal i alarmant» entre els empleats del Prat amb els de Barajas. «Aquí Iberia només té 2.000 treballadors per un miler d'operacions, en canvi a Madrid en té 7.000 per 1.300», va lamentar el conseller.

El titular de Territori i Sostenibilitat va exigir que Iberia «no tracti el Prat com una instal·lació de segona» i va reclamar que la companyia torni a negociar dilluns amb els sindicats, i ofereixi unes relacions laborals «dignes», per tal de resoldre un «conflicte anunciat des de fa un any». La companyia, per la seva banda, sosté que aquesta negociació és un problema que afecta el conveni estatal.



Nova vaga a la vista

El comitè d'empresa de Trablisa, la companyia encarregada dels controls de seguretat del Prat, ha tornat a convocar una vaga indefinida a partir del 9 d'agost per reclamar millores salarials i laborals.

A les aturades estan cridats els prop de 500 treballadors encarregats dels controls d'accés, que l'any 2017, llavors sota el paraigua de l'empresa Eulen, van secundar una vaga que va posar en escac l'operativa de l'aeroport i que va acabar amb un laude arbitral de compliment obligat.