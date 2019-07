El Govern expedienta Burger King per discriminació en la imatge dels empleats

La Inspecció de Treball de la Generalitat ha donat la raó al sindicat CCOO que va denunciar Burger King per l'obligació que els dependents portessin corbata i les dependentes llaç i ha obert un procediment sancionador, segons l'informe consultat per Europa Press.

El sindicat va interposar la denúncia contra la cadena de restauració per «no respectar el dret a la imatge i dignitat» dels seus treballadors, va informar el sindicat ahir en un comunicat.

«Com a resultat de la inspecció s'ha constatat que determinades pràctiques empresarials emanades de les seves Normes Internes vulneren drets constitucionals dels treballadors, el dret a la pròpia imatge i el dret a la igualtat de tracte i no discriminació per raó de sexe, recollits en els articles de la Constitució», destaca l'informe.

Segons el text, «la imposició d'una roba de treball determinat per a homes i una altra per a dones suposa un tracte diferent en funció del sexe i per això en la mesura que consisteix a imposar una mesura restrictiva d'un dret fonamental s'ha de sotmetre al test de proporcionalitat».

I afegeix: «Partint d'aquest judici de proporcionalitat hem de concloure que la mesura empresarial no és idònia, ni necessària ni proporcional».



Queixes de CCOO

CCOO havia demanat en diferents ocasions a l'empresa que rectifiqués la normativa interna perquè «atemptava contra la dignitat dels seus treballadors», per la normativa de vestimenta imposada, al que l'empresa no va cedir per considerar-la una normativa «intocable». A causa de la negativa de l'empresa, CCOO va optar per interposar una denúncia respecte a la violació al dret a la pròpia imatge dels treballadors, que estan obligats, en el cas dels homes, a portar la barbes i bigotis rasurats. A més, el codi de vestimenta marca que les dones han de portar un llaç mentre que els homes una corbata, una cosa que el sindicat qualifica com a contrari al principi de no discriminació per raó de sexe, sense una «justificació objectiva».