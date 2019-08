Els vigilants de seguretat voten iniciar una vaga indefinida al Prat a partir d'avui

Els treballadors de Trablisa, l'empresa encarregada dels controls de seguretat a l'aeroport de Barcelona-el Prat, van decidir en assemblea per 175 vots a favor i només dos en contra anar a la vaga indefinida a partir d'avui per exigir millores laborals i salarials.

Els treballadors de la plantilla de Trablisa, formada per uns 500 treballadors, que van participar ahir en la votació van decidir per àmplia majoria mantenir la vaga, en considerar insuficient l'última oferta de l'empresa, que només va accedir a pagar-los un plus a la nòmina a partir del mes d'octubre.

Els treballadors demanaven altres millores, com un plus d'un euro per hora per la «càrrega física i mental que suporta el col·lectiu», que l'empresa es faci càrrec dels costos de l'aparcament del seu personal a l'aeroport i descansos de deu minuts per hora.

La Delegació del Govern va decretar uns serveis mínims del 90% per aquesta vaga, encara que el comitè de vaga ja va advertir que difícilment es podran complir, ja que hi ha molts treballadors de baixa o de vacances.

La directora de Recursos Humans de la companyia, Pilar Albacete, va lamentar que els treballadors no volguessin negociar, un extrem que l'assessor del comitè de vaga, Juan Carlos Giménez, va desmentir. En paral·lel, treballadores de Trablisa van criticar ahir que la falta de paritat entre la plantilla de vigilants de seguretat a l'aeroport de Barcelona-el Prat els suposa una «sobrecàrrega de feina» en haver de fer tots els controls a passatgeres i ser menys dones.



Feina multiplicada

La presidenta del comitè de vaga, Genoveva Sierra, va sostenir que això implica que a les vigilants dels controls de seguretat se'ls multiplica la feina durant la seva jornada: «La dona no para mai».

Sierra va indicar que també se'ls suma que les necessitats fisiològiques de les treballadores no són les mateixes que les dels homes i tenen dificultats per aconseguir relleus per anar al lavabo, i va subratllar que tenen detectades un gran nombre d'infeccions d'orina entre elles, cosa que es veu agreujada amb el tipus de roba estreta que han de portar i el pes del cinturó de l'uniforme.

Les xifres que maneja Trablisa sobre el nombre actual de treballadors i treballadores en la plantilla, a les quals va tenir accés Europa Press i van ser confirmades per l'empresa, situen que la paritat està en el 38,81% amb 287 homes i 182 dones. La paritat varia segons el torn en el qual treballin els vigilants del Prat però en cap arriba al 50%: al matí és del 43,26%; a la tarda del 34,25% i a la nit del 35,44%. Fonts de l'empresa van assenyalar que la paritat entre les empreses privades de serveis de vigilància és del 13%, segons dades de l'associació Aproser, per la qual cosa la de Trablisa «està molt per damunt» si es compara amb el sector.



Recomanacions

Aena va recomanar als viatgers que avui hagin d'agafar un vol dirigir-se amb antelació als controls de seguretat i que, en cas d'haver de facturar, consultin a les aerolínies amb quina antelació obren els taulells de facturació per evitar cues innecessàries i aglomeracions, davant la vaga indefinida dels vigilants que començarà a partir d'aquesta mitjanit.

Així mateix, els viatgers que hagin reservat aparcament podran arribar amb dues hores d'antelació mantenint la tarifa, però en cas de fer-ho abans hauran de dirigir-se a la caixa per actualitzar el temps d'estada. Per als vols des de la Terminal 2C, on només opera Easyjet, les instal·lacions no estan obertes les 24 hores i s'hi pot accedir a partir de les quatre de la matinada, dues hores abans de la sortida del primer vol. L'Agència Catalana del Consum (ACC) de la Generalitat va notificar a Aena un requeriment perquè informi de les mesures per fer front a la vaga.