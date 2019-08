La normalitat marca el primer dia de la vaga de vigilants del Prat

L'antelació dels viatgers i el compliment dels serveis mínims van permetre que la primera jornada de vaga dels vigilants de l'Aeroport del Prat hagi transcorregut amb normalitat, amb cues que no van superar els 40 minuts en els accessos a la zona d'embarcament.

Els treballadors de la companyia Trablisa, encarregada dels controls de seguretat de l'aeroport, van iniciar ahir una vaga indefinida per reclamar millores salarials i laborals, en el que és el segon atur que viu l'aeròdrom barceloní en menys de dues setmanes, després de la protesta que va protagonitzar a finals de juliol el personal de terra d'Iberia.

La normalitat va ser la tònica d'aquest primer dia d'aturades, tant a la terminal T1, on el temps d'espera per passar el control de seguretat puntualment ha arribat als 30 minuts, com a la T2, on a primera hora del matí els viatgers van haver d'esperar més de 40 minuts per accedir a la zona d'embarcament.

En els moments en què hi va haver una major afluència de passatgers es van obrir més filtres, el que va ajudar a agilitzar la situació, que finalment va ser la similar a la d'un dia de temporada alta d'estiu.

En aquest sentit, Fidel Gómez, del comitè de vaga de Trablisa, va denunciar que els filtres de seguretat han funcionat amb cinc vigilants, tot i que la licitació estableix que han de ser 6.

«Han preferit reduir la gent en els filtres i obrir més per donar més velocitat de pas», va exlicar el representant sindical, que va advertir que aquesta reducció pot afectar la seguretat de l'aeroport.

AENA preveu que avui passin per l'aeroport unes 185.000 persones i que s'operin un miler de vols, entre enlairaments i aterratges.

La crisi de fa dos anys

La tranquil·litat de la jornada va ser possible, en part, per la previsió dels passatgers, la majoria dels quals va acudir a l'aeroport amb molta antelació per evitar perdre l'avió, conscients dels problemes que es van viure fa dos anys, quan la protesta dels vigilants, que llavors pertanyien a l'empresa Eulen, va col·lapsar els accessos de seguretat del Prat.

«Ens hem hagut d'espavilar per no perdre el vol», va explicar Juani, que va extremar les precaucions i va arribar al Prat amb sis hores d'antelació i amb el «check-in» ja fet per internet per assegurar-se poder viatjar. Es dóna la circumstància, a més, que la Delegació del Govern a Catalunya havia establert uns serveis mínims del 90% per tal de minimitzar l'afectació de la vaga als passatgers.

De fet, la presidenta del comitè d'empresa de Trablisa, Genoveva Sierra, va lamentar que «és pràcticament impossible» que la vaga dels vigilants «es noti» a l'operativa de l'aeroport, ja que els serveis mínims decretats són molt elevats.

En declaracions a la premsa, la directora de Recursos Humans de Trablisa, Pilar Albacete, va destacar que la jornada es va desenvolupar amb normalitat i que els treballadors estan complint els serveis mínims decretats.



Petits repunts

Segons Albacete, fins a les 9 hores els temps de pas pels controls eren inferiors als 10 minuts i, a partir de llavors, es va produir algun repunt previsible, que va atribuir precisament a la gran afluència de viatgers que van arribar amb antelació per la vaga.

Pilar Albacete va reiterar que la convocatòria de vaga és il·legal, encara que no va descarar que l'empresa es torni a reunir amb els treballadors en funció del desenvolupament de la jornada.

Per la seva banda, la ministra de Treball en funcions, Magdalena Valerio, es va referir a aquest conflicte en roda de premsa celebrada al final del Consell de Ministres i va dir que el Govern no té previst recórrer a la figura del laude arbitral per resoldre la vaga.

Valerio va afirmar que espera que es respectin els serveis mínims i el dret a vaga, «però amb respecte a la normativa vigent».

L'Associació d'Usuaris, Empresaris i Professionals del Transport Aeri (Asetra) ha opinat sobre aquesta vaga que l'empresa, contractada per Aena per aquesta comesa (Trablisa), «presumptament incompleix» el plec del concurs acceptat per les parts en 2018.



Arbitratge

El Govern no té previst recórrer a la figura del laude arbitral per resoldre la vaga, va assegurar ahir la ministra de Treball en funcions, Magdalena Valerio, en roda de premsa després del Consell de Ministres. El laude és una mesura excepcional per arbitrar de forma obligatòria en matèria laboral i de forma extrajudicial, que s'adopta en situacions de vaga sense aspectes de solució.