El Suprem ajorna la decisió sobre el permís de Cuixart pel naixement del seu fill

El Tribunal Suprem resoldrà sobre el permís sol·licitat pel president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, per sortir de la presó i assistir al naixement del seu fill una vegada es tingui constància de la proximitat del part. La Sala de Vacances va dictar una providència en la qual acorda ajornar la seva decisió per a quan s'acosti la data del naixement, previst en principi per al pròxim 22 de setembre.

Tant la Fiscalia com la Junta de Tractament de la presó han informat favorablement a la concessió del permís extraordinari. Considera el fiscal que la situació plantejada per la defensa de Cuixart, en presó preventiva i a l'espera que el Suprem dicti sentència del judici del procés, encaixa en els supòsits legalment previstos que justifiquen la concessió del permís extraordinari, tal com estableix la Llei General Penitenciària. Precisament, l'article 47 de la citada llei estableix que en cas «de part de la dona» es concediran permisos de sortida, «llevat que concorrin circumstàncies excepcionals». De tota manera, la sol·licitud que el permís s'estengui a cada dia que duri l'hospitalització de la mare amb motiu del part "haurà de ser examinada i valorada en cada cas una vegada produït l'enllumenament i en consideració a les circumstàncies concurrents en cada moment".

El Ministeri Fiscal no s'oposa a la concessió del permís a Cuixart, però ressalta que "ha de concedir-se amb les mesures de seguretat adequades" ja que "no ha d'oblidar-se que diversos dels processats estan en situació de rebel·lia i que tots ells compten amb el suport d'una infraestructura bastant per aconseguir la sostracció a l'acció de la justícia".