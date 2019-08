Forn acusa el Govern espanyol «d'obscurantisme» amb el 17-A

L'exconseller d'Interior Joaquim Forn, en presó preventiva pel procés sobiranista, va criticar ahir que el Govern espanyol es negui a explicar la presumpta connexió entre l'imam de Ripoll Abdelbaki es-Satty i el CNI, en relació amb els atemptats del 17-A a Barcelona: «El Govern espanyol ha optat per l'obscurantisme». Va retreure que no es comuniqués als Mossos d'Esquadra aquesta relació i va suggerir, en una entrevista a l' Ara recollida per Europa Press, que el Govern central ha d'iniciar una investigació. «Són dades importants que no es poden quedar al calaix, estan ben fonamentades i requereixen una resposta urgent dels serveis d'intel·ligència espanyols» va afegir en ser preguntat per les informacions de Público en les quals especificaven la relació de l'imam i el servei d'intel·ligència.

A més, va apuntar que, durant els dies posteriors a l'atemptat, el paper de l'Estat va ser testimonial i ha lamentat que a alguns membres del Govern central no els agradés la gestió de Catalunya: «A alguns membres del Govern espanyol no els va agradar no només l'acció diligent dels Mossos, sinó la capacitat de reacció que va tenir el Govern».



Commemoració dels atacs

Barcelona recorda avui el segon aniversari de l'atemptat del 17 d'agost de 2017 amb un minut de silenci a la Rambla, al qual acudiran el president de la Generalitat, Quim Torra; la presidenta del Congrés, Meritxell Batet; el president del Parlament, Roger Torrent; l'alcaldessa, Ada Colau, o el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska entre d'altres.