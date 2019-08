L'analítica no confirma cap dels cinc casos detectats de listèria a Catalunya

Els resultats de les analítiques practicades als cinc suposats casos de listeriosi detectats fins ara a Catalunya "no han estat prou determinants com per a confirmar cap" d'ells, ha informat aquest dilluns el departament de Salut de la Generalitat.

Malgrat això, Salut afegeix que "la situació clínica que han manifestat tots els casos porten l'Agència de Salut Pública de Catalunya a concloure i qualificar de probable la infecció per listeriosi relacionada amb aquest brot".

El secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha participat aquest dilluns a Madrid en una reunió de coordinació entre el Ministeri de Sanitat i representants territorials de salut pel brot de listeriosi originat a Andalusia.

En aquesta reunió, Guix ha fet balanç de la situació dels casos de listeriosi sospitosos apareguts fins ara a Catalunya que estarien relacionats amb el brot d'Andalusia.

Dos dels cinc casos han estat detectats a les comarques de la Catalunya Central, altres dos al Vallès i un al Barcelonès, encara que Salut no ha especificat si són persones relacionades entre elles.

L'origen d'aquest brot de listeriosi són uns lots de carn entatxonada de la marca La Mechá, elaborada per l'empresa sevillana Magrudis i distribuïda a Andalusia, Madrid, Extremadura, Castella-La Manxa i les Canàries.

A Catalunya no s'ha distribuït el producte afectat, segons l'Agència de Salut Pública, que recomana a les persones que hagin viatjat a les comunitats anteriorment citades i que hagin consumit el producte que acudeixin a un centre mèdic si presenten algun símptoma.