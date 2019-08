Alerten de l'ús que fan els lladres dels marcadors per detectar els pisos que estan buits

Els Mossos d'Esquadra volen alertar de l'ús que fan els lladres de pisos dels marcadors, que es fan servir per detectar si el pis està buit. Actualment el seu ús ha augmentat i hi ha diverses investigacions de robatoris a domicili en els quals els lladres han utilitzat aquest modus operandi.

El cos policial vol facilitar la seva detecció a les portes dels pisos amb l'objectiu de prevenir els robatoris, ja que aquest fet delictiu genera molta inseguretat entre els ciutadans.

Per a prevenir aquests tipus de robatoris, la ciutadania ha de conèixer els marcadors, per tal de saber localitzar-los en les portes dels seus propis domicilis.

Els lladres, per assegurar-se que no hi ha ningú al pis, posen petits trossos de plàstic transparent, trossos petits de paper o bé fils prims de silicona o pega dissimulats entre el marc i la porta. Tornen un temps després i si el marcador continua al seu lloc, saben que el propietari no hi és i que poden entrar sense risc.