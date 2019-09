La patronal d'oci nocturn es personarà contra els homicidis al Port Olímpic

La patronal d'oci nocturn espanyola Spain Nightlife va anunciar que es personarà com a acusació popular en els processos judicials pels dos homicidis ocorreguts al Port Olímpic de Barcelona, la matinada del 28 de juliol i el 4 de setembre, respectivament. L'entitat va argumentar que els fets «danyen greument la imatge i reputació del sector i els seus usuaris» tant a Barcelona com a la resta de l'estat, quelcom ha motivat la decisió de la patronal de participar en l'aclariment dels fets i sol·licitar una pena per als acusats. En concret, Spain Nightlife, que està associada amb la Federació Catalana d'Activitats Recreatives Musicals (Fecasarm), demanarà la pena màxima que contempla el Codi Penal per als acusats, que en el cas de l'homicidi pot arribar als 15 anys de presó. La patronal va reiterar que rebutja «amb totes les seves forces» tota mena d'acció violenta.