Catalanistes moderats signen un manifest de suport a la policia pels aldarulls

Una setantena de persones de diferents àmbits vinculades al grup «Converses de Catalunya» van signar un manifest de suport a les forces policials en relació a la sentència del procés.

Els signants van manifestar que «en els últims dies la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, i especialment el cos dels Mossos d'Esquadra, institució essencial del nostre autogovern, varen intervenir per afrontar la violència organitzada. Ho varen fer amb professionalitat i entrega, i per aquesta raó volem manifestar el nostre reconeixement i agraïment».

Les personalitats que subscriuen el manifest, vinculats a un catalanisme no independentista de caire conservador van demanar també al Parlament i al president de la Generalitat «que actuïn de manera responsable i en bé de totes les institucions i del conjunt de la societat catalana».

En aquest sentit, lamenten que «voler obrir una mena de 'causa general' contra la policia és clamorosament injust i contrari a les necessitats de Catalunya». I afegeixen que «encara ho és més quan a l'ensems el govern de Catalunya no ha condemnat la violència al carrer, ni es fa present en les causes obertes contra els presumptes inculpats. Aquests atacs s'han produït i multiplicat també des de la Televisió Pública de Catalunya de manera absolutament inacceptable». Per aquest motiu, els signants reclamen «mesures» perquè la televisió pública catalana «recuperi el seu caràcter de servei públic, avui totalment perdut».