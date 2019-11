Torrent reitera que no va publicar la moció de la CUP per «protegir els funcionaris»

El president de Parlament, Roger Torrent, es va mostrar disposat a «assumir les repercussions» que la seva actuació pugui comportar tot i que va dir que buscarà «no posar en el focus els funcionaris», per la qual cosa va defensar que el butlletí de la cambra no publiqués la moció de la CUP sobre autodeterminació.

La Fiscalia General de l'Estat va ordenar aquest passat dimarts a la Fiscalia de Catalunya que investigui «la possible transcendència penal» de les decisions adoptades per la Mesa de Parlament de Catalunya durant les últimes setmanes tot i les contínues advertències de el Tribunal Constitucional (TC).

Precisament, aquest dimarts la cambra catalana va desafiar les advertències de l'Alt Tribunal i va votar, encara que no va publicar en el seu butlletí oficial, una moció en què exposa la seva voluntat «d'exercir l'autodeterminació», en un matí que es va convertir en una cursa entre el TC i el mateix Torrent, que buscava esquivar la desobediència. En declaracions als periodistes als passadissos de la cambra, Torrent va afirmar: «Hem de respectar el paper de funcionaris i tècnics. Assumeixo les repercussions polítiques però ara el que hem de procurar és no posar en el focus els funcionaris que fan la seva feina».



L'ordre dels lletrats

El president de Parlament va dir així mateix que «obrir la porta a la censura en un parlament és limitar quins debats es poden fer i quins no», el que segons la seva opinió «posa en risc els fonaments mateixos de la democràcia».

Així, va avisar: «Per més requeriments, per més amenaces o per més querelles que hi hagi, nosaltres seguirem defensant la llibertat d'expressió». L'ordre que no es publiqués el text, van explicar fonts de la Mesa, la va donar als lletrats el secretari general de la càmera, Xavier Muro.

Ja hi ha un precedent en què Muro va donar ordres que no es publiqués un text -en aquest cas, la proposició de llei del referèndum unilateral de l'1 d'octubre- que, no obstant això, sí que va aparèixer en el butlletí de Parlament amb l'aval de els membres de la Mesa, en aquell cas de Junts pel Sí (JxSí).