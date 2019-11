El Govern preveu abaixar les taxes universitàries un 30% als pressupostos

El Govern preveu una reducció del 30% de les taxes universitàries en els pressupostos del 2020. «Entenem que el coneixement és el motor de la transformació i la millora i necessitem que els joves accedeixin a l'educació amb igualtat d'oportunitats», va assegurar el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, aquest divendres en la presentació de la «Nota d'Economia 105: La revolució digital a Catalunya». La proposta preveu «estendre les oportunitats al conjunt de la població» i es troba «en línia» amb les reclamacions dels «estudiants als carrers, els rectors i els responsables governamentals».

De fet, el Parlament va aprovar una moció en aquest sentit el mes de febrer en què instava el Govern a rebaixar les taxes universitàries en un 30% per al curs 2019-2020, així com recuperar el finançament de les universitats públiques de 2010. La moció va ser aprovada amb els vots favorables de tota l'oposició i l'abstenció dels partits del Govern. Aquesta setmana l'executiu català i els comuns han reprès els contactes per seguir negociant els pressupostos de la Generalitat per al 2020, el projecte de llei dels quals vol aprovar el Govern al desembre. Fonts coneixedores dels contactes van explicar que s'han posat sobre la taula reformes fiscals en àmbits com el tram autonòmic de l'IRPF, l'Impost de Successions o els impostos ambientals.