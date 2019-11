Els CDRs fracassen en el seu intent de bloquejar l'estació de Sants

ERC i JxCat no tanquen la porta a negociar la investidura de Pedro Sánchez, tot i que de moment encara es mantenen en un «no» amb condicions. Per tal que les reivindicacions sobiranistes guanyin força a la taula de negociacions, ahir tant ERC com JxCat van deixar caure la possibilitat d'establir un front comú independentista entre ells i la CUP per consensuar estratègies a l'hora de pactar amb el PSOE.

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va dir al PSOE i al seu líder Pedro Sánchez que ERC no està al Congrés dels Diputats per «facilitar una investidura», sinó per «construir una solució democràtica basada en el diàleg, la política i la taula de negociació».

Vilalta va recordar que espera que en els pròxims dies es puguin reunir les tres forces independentistes catalanes presents a les Corts, ERC, JxCat i CUP, per «compartir reflexions» i «construir una unitat estratègica i d'acció», que va fer extensible a la resta de forces independentistes, com ara Bildu, amb qui Esquerra mantindrà una trobada la setmana que ve.

ERC vol transmetre a aquestes forces independentistes que «posa al centre la defensa de Catalunya, la defensa dels drets i llibertats, per tant, que s'acabi la repressió, i que hi hagi una solució democràtica basada a fer política, diàleg i negociació».

Vilalta va emplaçar Pedro Sánchez a «moure i atendre que l'única solució passa per una solució democràtica». També va instar el president de govern en funcions que «evidenciï i entengui que hi ha un conflicte polític, que és necessària una solució basada en la democràcia i la voluntat política per poder resoldre-la».



Mesa de diàleg «suficient»

Des de JxCat també estan disposats a fer «front comú» amb la resta de forces independentistes en la negociació pel suport a la investidura de Sánchez però ahir el conseller de Polítiques Digitals i Administració, Jordi Puigneró va defensar que caldrà «discutir» si una mesa de diàleg és suficient per a l'abstenció. «Els vots no poden ser a canvi de res», va dir.

JxCat exigeix al president del Govern espanyol en funcions que parli amb el president de la Generalitat, Quim Torra, abans que es pugui entrar en qualsevol tipus de negociació per a la investidura. «Demanem a Sánchez que respecti Catalunya i la seva màxima autoritat. No pot esperar ni un minut més que truqui al president Torra», va advertir Puigneró.

En paral·lel, el líder del PSC, Miquel Iceta, va asseverar ahir que Catalunya «difícilment» aconseguirà «més autonomia» si continua amenaçant amb independitzar-se de forma «imminent», i va alertar que «negociar més autogovern és incompatible amb mantenir oberta la possibilitat de trencar» amb l'Estat.