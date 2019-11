Un càrrec de CDC: «ERC aplica una eutanàsia lenta» a l'expresident

L'ex-alt càrrec de CDC Víctor Terradellas, investigat per una trama de frau en subvencions, guardava a casa seva un document en el qual s'acusava ERC d'aplicar una «eutanàsia lenta» a l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de voler «recuperar la pantalla autonòmica».

Així consta al sumari de la causa oberta contra una presumpta trama corrupta per a les concessions de subvencions públiques a fundacions de l'òrbita de l'extinta CDC, derivada del registre de la Guàrdia Civil al domicili particular de Terradellas.

En el document que la Guàrdia Civil va intervenir durant el registre a la casa de l'exsecretari de Relacions Internacionals de CDC, es critica que ERC vulgui practicar una «eutanàsia lenta» a Puigdemont després de les eleccions autonòmiques del 21 de desembre de 2017 i «d'enviar senyals «a l'Estat per tornar a «l'estadi autonòmic». Sota el títol «La via republicana», el text destaca la victòria de l'independentisme de la mà de JxCat i de la proposta «transversal ideada» per Puigdemont -les eleccions les va guanyar Ciutadans i la candidatura de l'expresident va quedar com a segona força.

En aquest sentit, el document indica que ERC va viure el resultat de les eleccions com una «derrota de partit, que l'està convertint en derrota de país».

Retreu, així, al partit republicà que amb la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, d'ajornar el ple d'investidura de Puigdemont previst al gener de 2018, ERC «aplica una eutanàsia lenta» a l'expresident català.



«Ampliar la base social»

«Amb l'excusa d'ampliar la base social» de l'independentisme, apunta el document, ERC pretén «cremar la figura» de Puigdemont.

A més, carrega contra ERC per «mantenir l'horitzó incontestable de despertar la pantalla autonòmica per un període més o menys llarg»: «ERC ha fet tot el possible per enviar senyals clars a l'Estat de tornar a l'estadi autonòmic» i, de facto, «evita qualsevol avanç republicà».

Per contra, el text trobat a la casa de Terradellas elogia el paper de les bases de l'ANC, d'Òmnium i de «forma exemplar dels CDRs», per la seva «voluntat incontestable de treballar i fer realitat el projecte republicà».

Entre altres documents intervinguts a Terradellas per la Guàrdia Civil figura, també, en qualitat de president de la Fundació CATmón, vinculada a CDC i investigada per rebre presumptament subvencions fraudulentes, un encàrrec a quatre persones per a l'elaboració dels pressupostos d'una hipotètica república catalana independent. Terradellas també va elaborar presumptament una llibreta en què avaluava el patriotisme dels Mossos d'Esquadra.