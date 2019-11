Consum multa elèctriques per 151 talls indeguts

L'Agència Catalana de Consum ha tramitat 151 multes a companyies energètiques com a conseqüència dels talls en el subministrament que vulneren el principi de precaució de la Llei 14/2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'habitatge i la pobresa energètica. L'Agència ha obert un total de 175 expedients sancionadors per talls «indeguts» en el subministrament de serveis bàsics i que vulneren la llei. Del conjunt d'expedients tramitats i que han acabat en sanció, la Generalitat ha cobrat en concepte de 66 actuacions obertes del sector elèctric i del gas. El Departament d'Empresa xifra en 104 el nombre d'inspeccions d'ofici a compa- nyies per talls no permesos.