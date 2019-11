Iceta matisa que el PSC no vol canviar el model o la llei d'immersió lingüística

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va puntualitzar ahir la posició del seu partit pel que fa al model d'immersió lingüística a Catalunya. Va afirmar que «no ens plantegem canviar el model o la llei, sinó que el que volem és millorar el sistema educatiu i el plurilingüisme». Iceta va negar que el partit vulgui «abandonar» la immersió lingüística a Catalunya, però sí que va afirmar que pretén «flexibilitzar-la».

La polèmica va saltar divendres quan el PSC va proposar flexibilitzar el model lingüístic a Catalunya i van sorgir les primeres reaccions contràries. Iceta va criticar el «problema de comprensió lectora» dels qui parlen de la ponència sobre llengua. «Ningú hi trobarà un abandonament de la immersió, el que hi ha és una apel·lació a millorar la capacitat de l'escola», va dir, apostant per donar més autonomies als mestres perquè «des del punt de vista pedagògic» marquin la pauta de cada centre.

Iceta va dir que el català és, «lògicament, el centre de gravetat de l'escola» i la «llengua vehicular per excel·lència», però que també s'ha de garantir el domini del castellà i l'anglès. La seva proposta és que siguin els mestres «des del punt de vista pedagògic» els que indiquin el camí, i no «des d'una dogmàtica partidista». «Hi haurà zones que necessitaran reforçament del català, altres que poden necessitar el castellà, i totes l'anglès», va afegir el líder del PSC.

Espadaler, molt crític

El secretari general d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, va ser molt crític ahir i va alertar que la seva vinculació amb el PSC es pot trencar si els socialistes catalans aposten per tocar la immersió lingüística, que va qualificar com a «pilar del catalanisme polític». Espadaler va defensar que no s'ha de revisar el model perquè ha funcionat. «Hi ha un punt de trobada que és la Llei d'Educació de Catalunya (LEC). Si això s'alterés no podríem mantenir aquesta vinculació. No ho diem com un avís sinó com una reafirmació d'una posició política», va afegir. Tot i que el PSC debatrà en el marc del seu congrés de desembre «flexibilitzar» l'aplicació de la immersió lingüística, Espadaler assegura que el seu partit no es planteja canviar «ni una coma» de la LEC. PSC i Units per Avançar es van presentar en coalició electoral a les últimes eleccions catalanes i formen part del mateix grup al Parlament.



«Element de cohesió social»

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, també es va mostrar molt crític amb el plantejament del PSC. Va dir que la Generalitat no canviarà el model d'immersió lingüística a les escoles, que vaqualificar com un «element de cohesió social» del país. Per això, consideraria un «error» que el PSC abandonés aquest consens, així com d'altres com el dret a decidir, la defensa de les institucions, «la fi de la repressió» o el rebuig a la monarquia espanyola.

Aragonès va dir que la immersió es va implantar per donar igualtat d'oportunitats a tots els alumnes.

Per la seva banda, el diputat de Ciutadans al Parlament, Nacho Martín Blanco, va considerar que la nova proposta del PSC sobre la immersió lingüística és «una presa de pèl» i «és surrealista que ara vulguin donar lliçons d'un model plurilingüe perquè no han fet mai res en aquest sentit».