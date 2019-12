Govern i comuns negocien apujar impostos a les rendes més altes

El Govern català i els comuns estan negociant crear un nou tram autonòmic en l'IRPF per a les rendes superiors als 90.000 euros, segons van assegurar fonts coneixedores de la marxa dels contactes.

Actualment, els que guanyen més de 53.400 bruts a l'any tributen a partir d'aquesta quantitat i fins als 120.000 per un 21,5%, de manera que ambdues parts estan negociant un nou tram a partir de 90.000 euros que podria gravar amb un tipus al voltant del 23,5% o fins i tot superior.

Aquestes fonts van assegurar que encara no hi ha un pacte ni s'han definit exactament els detalls d'aquest nou tram de l'IRPF.

En la negociació dels comptes del 2019, que no va arribar a fructificar, els comuns ja van reclamar a la Generalitat una reforma fiscal progressiva per ingressar entre 600 i 700 milions addicionals gràcies als canvis en Successions i en l'IRPF.



Un tribut del 23,5%

En concret, els comuns demanaven llavors incrementar l'IRPF a les rendes que superessin els 90.000 euros bruts anuals i situar-lo en el 23,5%, percentatge que ara es computa a partir dels 120.000 euros; i proposaven que el tipus màxim (25,5%) que s'aplica ara a partir dels 175.000 euros es rebaixés fins als 120.000 euros.

El Govern català i els comuns van aconseguir a finals de novembre avenços en el capítol fiscal dels pressupostos per al 2020, i van acostar postures de cara a introduir canvis en l'Impost de Successions i en el tram autonòmic de l'IRPF, de manera que la càrrega fiscal es redueixi per als contribuents amb menor renda i creixi per a aquells amb ingressos més elevats. El denominador comú és una proposta de resolució dels comuns que el Parlament va aprovar el passat 26 de setembre, durant l'últim debat de política general, que reclamava a la Generalitat «impulsar una reforma fiscal progressiva» que «modifiqui la fiscalitat en l'IRPF i l'Impost de Successions», un text que subscriuen els dos grups que donen suport al Govern, ERC i JxCat.

En paral·lel, el Govern està «estudiant» la possibilitat de modificar l'impost sobre begudes ensucrades, segons va assegurar a TV3 la secretària d'Hisenda, Marta Espasa. Entre les opcions sobre la taula, hi hauria la de modificar l'impost, apujar-lo o fins i tot estendre'l a altres productes.

«És un impost que té dos anys i mig i s'està assentant, està en fase de maduració, però no descartem que en un futur puguem modificar-lo», va afirmar Espasa. Segons ella, ara estan «analitzant la resposta dels consumidors» i en funció d'això prendran «les mesures oportunes».