El Govern demana la recusació d'un jutge del TC per «animadversió» als catalans

El Govern català va acordar plantejar la recusació de magistrat del Tribunal Constitucional (TC) Andrés Ollero en tots els processos d'aquest òrgan en què estigui personada la Generalitat, per haver titllat de «supremacistes» els defensors del dret civil català.

En la seva reunió setmanal, el Consell Executiu del Govern va aprovar ahir presentar un incident de recusació contra Ollero, que en un vot particular en el qual s'oposava al fet que el Constitucional avalés el llibre sisè del Codi Civil català va criticar els «supremacismes» dels quals «se senten humiliats si se'ls tracta com si fossin iguals als altres».

Per al Govern català, les afirmacions del magistrat, «més enllà de constituir una opinió personal, tenen un sentit de desqualificació ofensiva i revelen una animadversió manifesta contra el Govern de la Generalitat, contra Catalunya o contra els catalans».

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) estudia si investiga per la via penal una segona causa per desobediència contra el president de la Generalitat, Quim Torra, per no retirar a temps els llaços grocs fora del període electoral. En una providència, la sala civil i penal del TSJC ha nomenat ponent el magistrat Carlos Ramos, qui al costat del president de l'alt tribunal, Jesús María Barrientos, i la jutge Mercedes Armas, formaran la sala per decidir si admeten a tràmit la petició del contenciós d'investigar Torra.



Barrientos i la causa de Mas

En paral·lel, Barrientos va presentar la seva resolució contra l'expresident de la Generalitat Artur Mas i l'organització del 9-N com a mèrit per obtenir una plaça al Tribunal Suprem.