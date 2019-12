L'estalvi a la Selva: prop de 40 euros per als viatgers habituals

Els viatgers de la comarca de la Selva que s'inclouen dins de les zones de l'Autoritat del Transport Metropolità tindran un estalvi de prop de 40 euros si utilitzen la nova T-Usual, que substitueix la T-Mes (viatges il·limitats en 30 dies consecutius). Per exemple, els que agafin habitualment el tren a l'estació de Blanes (zona 5) per anar a Barcelona veuran com l'abonament passa de 143,35 a 106,20 a partir del gener. El mateix passa a Tordera i Hostalric. En el cas de Maçanet de la Selva i Massanes (6 zona), el bitllet passarà de 153,55 a 113,75 euros.