Puigdemont, increpat en un hotel de Brussel·les

Un grup de persones va increpar ahir l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, mentre estava en un hotel de Brussel·les. Un d'ells, que s'identifica com a votant de Vox, va penjar al seu compte de Twitter un vídeo on presumptament escridassen l'excap de l'executiu català amb consignes com «Puigdemont, a presó», «vergonya», «delinqüent» o «cap a Espanya». Puigdemont sortia de l'hotel en el marc d'una reunió per abordar el futur de la Crida Nacional per la República.

En aquest sentit, el secretari general d'aquesta formació, Toni Morral, va assegurar que el futur de l'associació el decidiran els seus socis en plena reordenació d'aquest espai vinculat a JxCat. «Són els socis els que tenen la sobirania per decidir el futur de la Crida», va recalcar en declaracions als mitjans després de la reunió de la direcció amb l'expresident.



Al servei d'un «projecte»

En preguntar-li si la Crida i el PDeCAT han dissoldre en JxCat, Morral va destacar que tots són «instruments al servei d'un projecte», però ha evitat opinar com ha de concretar-se. La reunió entre la direcció de la Crida i Puigdemont té lloc el dia després de la trobada de l'expresident català i Torra amb els diputats i senadors de JxCat a Waterloo (Bèlgica), i a l'espera que el PDeCAT present al Consell Nacional de dissabte les conclusions del procés participatiu que va impulsar entre els seus associats sobre el seu encaix en JxCat.

Per Morral, la Crida ha de ser «una organització i un instrument útil per fer efectiu el mandat de l'1-O», per la qual cosa està oberta a totes les possibilitats que permetin avançar en aquesta direcció.

Després de reivindicar la seva transversalitat, considera que són una suma «de persones, sensibilitats i sigles que construeixen unitat des de la base» i que prenen com a referència el que van votar els ciutadans l'1-O.

En aquest sentit, Morral també va explicar que treballen per desplegar la Crida, que es va fundar el 27 de gener, i per això han començat a abordar els eixos del proper congrés del moviment, que probablement se celebrarà al febrer o març de 2020.