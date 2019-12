ERC frena les converses d'investidura fins que el PSOE resolgui la situació de Junqueras

ERC va decidir, ahir, no tornar-se a reunir amb el PSOE per negociar la investidura de Pedro Sánchez fins a conèixer la postura del Govern espanyol sobre la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que reconeix la immunitat del líder republicà, Oriol Junqueras, i veure «com actua l'Advocacia de l'Estat».

En una compareixença conjunta del grup d'ERC al Parlament, la portaveu d'aquest partit, Marta Vilalta, va indicar que Esquerra romandrà a l'espera que el PSOE i el Govern en funcions que lidera Sánchez decideixin si volen utilitzar la sentència del tribunal de la UE per «posar fi a la via repressiva i policial» contra l'independentisme.

«Avui [ahir per al lector] ha guanyat la justícia i també la democràcia –va afirmar la portaveu d'ERC–, perquè el que ha dit el Tribunal de Justícia de la Unió Europea és que s'han vulnerat els drets de Junqueras i de tota la ciutadania que el va votar, amb la qual cosa ara cal procurar que aquesta sentència es compleixi».

Va reclamar en aquest sentit al Govern del PSOE en funcions que «es pronunciï sobre la sentència» del TJUE i «digui quines accions durà a terme l'advocacia de l'Estat» per «acatar-la» i que «es compleixi». Fins que el PSOE no es defineixi en la qüestió, va recalcar, «ERC no tornarà a reunir-se» amb els seus representants, encara que fonts dels republicans van puntualitzar que això no implica una ruptura de les converses, sinó més aviat que les mateixes han entrat «en un compàs d'espera».