Colau demana «responsabilitat» a ERC perquè «no hi ha alternativa» al Govern de PSOE i Podem

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va demanar ahir «responsabilitat» a ERC perquè mantingui el cap «fred» i sigui «valenta» a l'hora de donar suport o abstenir-se davant d'un Govern de PSOE i Unides Podem perquè «no hi ha alternativa» si es busca diàleg per resoldre «el conflicte polític». Colau va llançar aquest missatge als republicans en una intervenció al Consell Nacional de Catalunya en Comú, que va renovar la seva direcció, que coordinaran la pròpia alcaldessa de Barcelona, així com Jéssica Albiach i Candela López.

«Estem en un moment clau», va assenyalar Colau, tot afegint que «els partits d'esquerres, especialment, han de preguntar-se quina alternativa hi ha», en referència a l'ascens de l'extrema dreta i la investidura de Pedro Sánchez.

Al Consell dels comuns, que va coincidir amb el congrés que celebrava ERC també a Barcelona, l'alcaldessa de Barcelona va apuntar que tots els partits polítics, i més els progressistes, han d'actuar «amb cap fred i serenitat». «No ens enganyem. El que volen la majoria de catalans és iniciar una nova etapa», va afegir Colau, que va destacar que s'està «davant de la possibilitat històrica de tancar una dècada d'inestabilitat, confrontació i retallades».

L'últim Consell Nacional de l'any dels comuns va servir per presentar l'equip que coordinen Colau, Albiach i López. L'alcaldessa de Barcelona va demanar que la seva formació «prediqui el feminisme amb l'exemple» i doni «la màxima visibilitat» a tres dones per liderar l'espai lila a Catalunya.

Albiach, líder al Parlament dels comuns, va assenyalar per part seva que en l'actual context català la seva formació també és «més important que mai», i va destacar el preacord en fiscalitat pactat amb el Govern. «Ja era hora que es parlés del que afecta la majoria de la població. Parlar de fiscalitat és parlar de sanitat, d'educació, de dependència, de pensions, etc», va assenyalar Albiach, que va destacar l'«èxit» d'haver aconseguit reformes en l'IRPF que afectaran les rendes més altes tot i que en el Govern hi ha JxCat.

«Som la força política de les solucions, no de la politiqueria», va afirmar Albiach, que va afegir que el seu objectiu és «que el 2020 guanyi un Govern progressista a Catalunya». Albiach, primera a les travesses per ser candidata a la Generalitat del seu partit, va apuntar que l'acord de pressupostos amb ERC pot ser el «primer pas» per a aquest executiu autonòmic progressista en el futur.