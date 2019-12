Detinguts quatre membres d'una xarxa que explotava dones sexualment dones procedents de Romania

La Policia Nacional ha desarticulat un grup dedicat a l'explotació sexual de dones que operava entre Espanya i Romania i ha detingut quatre persones a Barcelona. L'operatiu es va poder dur a terme gràcies a la informació facilitada per la denúncia d'una víctima de la xarxa, que obligava les dones a practicar la prostitució i a consumir cocaïna, a més de vendre-la als clients. L'operació, amb la coordinació de l'Europol, va culminar amb l'entrada i registre a dos domicilis de Barcelona, on es van detenir quatre membres de la xarxa, i la intervenció de 6.000 euros en efectiu, armes i una petita quantitat de cocaïna, entre d'altres. A més, es van registrar dos habitatges més a la ciutat romanesa de Ploiesti.

La víctima que va donar la veu d'alerta des de Romania va explicar com el grup criminal captava les dones mitjançant el mètode del 'Lover boy' i les traslladava en un club de Barcelona, on eren obligades a practicar la prostitució i a consumir cocaïna subministrada pels investigats, una parella formada per un ciutadà de nacionalitat espanyola i una altra de nacionalitat romanesa. Les dosis eren preparades en un mini laboratori del seu domicili, on barrejaven la droga amb acetona i d'altres elements fins a quedar 150 grams preparats per la seva venda.

Els detinguts estan acusats dels delictes de tràfic de persones amb finalitats d'explotació sexual, tràfic d'estupefaents i pertinença a organització criminal. En els escorcolls, a més dels diners en metàl·lic i una petita quantitat de cocaïna, els agents també van intervenir dos revòlvers, 38 cartutxos, tres pistoles làser i tres armes blanques.